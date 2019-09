Kirin 990 5G ufficiale: '2GB si scaricano in un secondo', tutto sul nuovo SoC

Nel contesto dell'edizione 2019 dell'IFA di Berlino, Huawei ha annunciato il suo nuovo processore chiamato Kirin 990 5G. Ovviamente, la novità principale è il supporto allo standard 5G, che secondo Huawei è in grado di "scaricare 2GB in un secondo" grazie a questo SoC.

Kirin 990 5G è un processore realizzato con un processo produttivo a 7nm+ e dispone di una GPU Mali-G76 a 16-core. Non manca chiaramente il supporto alle RAM LPDDR4X e alle memorie UFS 3.0/UFS 2.1. Huawei ha lavorato molto anche sui consumi del processore, dichiarando che Kirin 990 5G è migliore di Snapdragon 855 (X50 Modem) ed Exynos 9825 (5100 Modem). In particolare, stando a quanto dichiarato dall'azienda cinese sul palco, Kirin 990 5G è in grado di consumare il 20% in meno rispetto ai diretti concorrenti (622 mA per Kirin 990 5G, 696 mA per Snapdragon 855 e 750 mA per Exynos 9825).

Huawei ha affermato che Kirin 990 5G permetterà anche l'utilizzo di una nuova funzionalità chiamata "Real-Time Multi-Instance Segmentation". Quest'ultima consente di ritagliare, ad esempio, le sagome di alcune persone e di inserirle in altri sfondi, tutto questo in tempo reale e solamente tramite lo smartphone. Se tutto funzionerà come mostrato in conferenza, ci troviamo dinanzi a una funzionalità veramente interessante. Chiaramente le novità non finiscono qui e Huawei ha puntato molto sulle prestazioni in termini connettività, gaming e fotocamera.

Per quanto riguarda le caratteristiche, Kirin 990 è un processore octa-core operante alla frequenza massima di 2,86 GHz (2 x Cortex-A76 a 2,86 GHz, 2 x Cortex-A76 a 2,36 GHz, 4 x Cortex-A55 a 1,95 GHz). Il primo smartphone a montare questo SoC dovrebbe essere Huawei Mate 30 Pro, che verrà annunciato il prossimo 19 settembre.