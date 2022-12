Kit 2 unità YI Home Camera in sconto del 35% su Amazon Italia

Dopo aver trattato un'iniziativa di Amazon sulla sicurezza domestica, torniamo a soffermarci sulle proposte in ambito tech da parte del noto portale. Potrebbe infatti interessarvi approfondire anche un'altra offerta lanciata dal colosso dell'e-commerce in campo sicurezza, dato che è stato avviato uno sconto sull'IP Camera Wi-Fi YI Home Camera.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, ora il kit da 2 unità dell'IP Camera Wi-Fi viene proposto a un prezzo pari a 41,99 euro tramite rivenditori sul sito Web ufficiale italiano dell'azienda di Andy Jassy. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 64,99 euro. Di mezzo c'è un possibile risparmio del 35%, ovvero risulta possibile risparmiare 23 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per quel che riguarda la sicurezza domestica. Questo anche considerando che non siamo riusciti a trovare questo specifico prodotto sui portali ufficiali di MediaWorld e Unieuro, dunque l'iniziativa promozionale avviata da Amazon può potenzialmente risultare intrigante lato disponibilità.

Per il resto, dato che sono gli ultimi giorni prima di Natale, potreste voler approfondire anche le altre iniziative promozionali lanciate per l'occasione, magari per restare aggiornati su quanto disponibile per i "regali dell'ultimo minuto". A tal proposito, potreste voler dare un'occhiata anche al canale Telegram degli sconti.