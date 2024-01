I kiwi hanno un potere speciale davvero incredibile per chi li mangia

L'Italia è uno dei paesi produttori di kiwi più importante del mondo, eppure sono molte le persone nel nostro paese che non apprezzano o sottovalutano questo frutto dall'origine esotica, compiendo un grave errore.

Provenienti dalla Cina, i kiwi vennero introdotti in Nuova Zelanda solo nel corso del XX secolo, fino ad ottenere un grande successo commerciale a partire dalla seconda metà del Novecento, quando le piante cominciarono ad essere trapiantante in varie parti del mondo.

Frutto della pianta dioica Actinidia chinensis, da diversi decenni il kiwi viene analizzato da diversi laboratori di ricerca, per via delle sue proprietà nutrizionali e antiossidanti, fattori che probabilmente hanno contribuito a renderlo anche uno dei frutti più utilizzati non solo a tavolo ma anche nella cosmesi.

Contenendo grandi quantità di vitamina C, questi frutti ricchi di semi e leggermente pelosi nella buccia possono contribuire a migliorare la salute e a rendere visivamente la pelle più sana, soprattutto nel caso in cui ci si esponga molto al Sole.

Una nuova ricerca pubblicata sul British Journal of Nutrition ha anche svelato che la sua presenza nelle diete può contribuire notevolmente a migliorare l'umore, essendo la vitamina C coinvolta nella produzione dei neurotrasmettitori e di diversi ormoni.

Secondo questo studio, basterebbe inserirla nella dieta per pochi giorni per ottenere dei benefici psichici davvero notevoli, con un generale miglioramento dello stato di salute del cervello e dell'umore.

Il kiwi è uno di quei frutti che in origine aveva una forma e una colorazione completamente diversa, come la mela o l'avocado. Quando cresceva esclusivamente in alcune alture della Cina meridionale, il kiwi aveva un colore ancora più brunastro e la sua polpa non era verde, ma color giallo o rosso sangue, a secondo delle varietà. I semi della pianta ancestrale erano anche più grossi, insieme ad altre caratteristiche che sono andate perse, a seguito del processo di domesticazione della specie.

A differenza inoltre di quanto ritenuto da molti, mangiare la sua buccia è altamente salutare e permette all'organismo di ottenere dei nutrienti in più, come la vitamina E. Tuttavia, come hanno fatto gli scienziati a rendersi conto che migliora l'umore, tanto da impattare positivamente sulle performance del cervello?

"In verità lo sospettavamo da tempo" assicurano i ricercatori dell'Università di Auckland e dell’Università di Otago che hanno compiuto lo studio. Da tempo la ricerca è consapevole che la vitamina C e altri nutrienti presenti generalmente nella frutta possono contribuire a migliorare lo status di salute. Per verificare le loro teorie, gli scienziati hanno deciso comunque di fare un test, che comprendeva 155 adulti carenti di vitamina C.

Queste persone sono state sottoposte a 8 settimane di dieta ricca di questo nutriente, tramite l'introduzione del kiwi durante i pasti della giornata.

I risultati sono stati sorprendenti. Dopo pochi giorni le persone cominciavano a sentirsi meglio dal punto di vista dell'umore e a essere più vitali entro i primi 10 giorni dall'assunzione, mentre il picco del benessere avveniva verso il 14-16° giorno. Secondo i dati da loro ottenuti, l'assunzione di kiwi era anche più efficace dell'ingestione di pillole di vitamina C, che comporta più problemi.

Gli scienziati si sono così convinti che sia meglio prescrivere i kiwi rispetto agli integratori alle persone carenti di questa preziosa sostanza. Essi potrebbero teoricamente anche dare una mano a quei pazienti che subiscono lievi forme di alterazione dell'umore o la depressione stagionale (SAD), accompagnando l'azione di altre sostanze, presenti nei farmaci.

Nel caso in cui foste quindi tra le persone che li disprezzano per via dei semi sappiate che ne esistono delle varietà completamente prive.