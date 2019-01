Klipsch: cinque soundbar con Google Assistant al CES 2019

Klipsch, uno dei più celebri brand Hi-Fi, presenterà al CES 2019, che si terrà la prossima settimana, ben cinque nuovi modelli di soundbar con integrato Google Assistant. Tutti i modelli, afferma la casa americana, promettono di portare nelle nostre case il suono che ha reso Klipsch una leggenda.

Il modello base è la soundbar BAR 40, disponibile in due varianti, con e senza supporto per Google Assistant. Entrambe le versioni sono in grado di decodificare il Dolby Digital e sono dotate di porte HDMI e connessione Bluetooth.

Il modello superiore, BAR 48, in aggiunta, è in grado di leggere tracce DTS Virtual:X e supporta Airplay 2. Anche questa soundbar è disponibile in due versioni: “normale” o dotata di Google Assistant ed Amazon Alexa.

Il modello top di gamma, BAR 54, supporta Dolby Atmos e DTS:X oltre ad Airplay 2 e gli assistenti vocali di Google ed Amazon.

Tutti i modelli di soundbar sopra elencati possono essere completati con l’aggiunta di un subwoofer wireless.

I prezzi, che dovrebbero andare dai 299$ ai 1599$, non sono stati ancora svelati nel dettaglio da Klipsch. Non si hanno, infine, informazioni sulla eventuale disponibilità per il mercato italiano.