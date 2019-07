KO i satelliti Galileo, non funziona il sistema di navigazione europeo

La rete satellitare europea Galileo, utilizzata da navigatori satellitari, istituzioni finanziarie ed altro, in queste ore è vittima di un massiccio malfunzionamento che l'ha resa inutilizzabile. Il sistema è stato disattivato venerdì, ed ha costretto i viaggiatori a ricorrere al GPS americano o ai sistemi russi e cinesi.

Galielo, secondo quanto appreso, è vittima di ciò che viene descritto come un "incidente tecnico correlato alla sua infrastruttura di terra", ed al momento non è chiaro quando verrà risolto.

La Global Navitagion Satellite System Agency europea afferma che il problema riguarda solo i servizi di navigazione e di sincronizzazione di Galileo, e sottolinea che "il servizio SAR, utilizzato per localizzare ed aiutare le persone in situazione di pericolo, ad esempio in mare o in montagna, non è interessato e resta operativo".

In una dichiarazione diffusa nella giornata del 13 Luglio, la GSA ha esortato gli utenti a non utilizzare i segnali di Galileo per questioni di sicurezza.

Nel bollettino gli esperti sottolineano che "i segnali di Galileo vengono utilizzati in combinazione con altri sistemi di navigazione satellitare, che consentono di individuare problemi tecnici prima che il sistema diventi completamente operativo. Gli esperti stanno lavorando per ripristinare la situazione il prima possibile".

Galileo è stato lanciato nel dicembre 2016 e fornisce quelli che sono descritti come "servizi essenziali". Il progetto è stato finanziato dall'Unione Europea per contrastare i servizi americani e russi. Dal 2020 sarà in grado di localizzare le chiamate al 112.