I koala hanno uno dei cervelli più piccoli tra i mammiferi, ma non per questo sono stupidi

Negli ultimi anni si sono diffusi numerosi esempi di divulgazione scientifica sul web che hanno tentato di unire due bisogni specifici dell'essere umano: la necessità di assimilare conoscenza e quella di essere intrattenuti e divertiti.

Non sempre però il risultato ha raggiunto risultati degni di lode. L'inserimento di comicità nei programmi di divulgazione e l'uso improprio delle informazioni scientifiche hanno infatti diffuso nella rete alcune credenze che non hanno fatto altro che sminuire il comportamento e la biologia di alcune specie, che si sono trovate tutto ad un tratto indicate come l'esempio perfetto di bruttezza o - ancora peggio - di stupidità.

Uno degli esempi più famosi di questo fenomeno ha toccato il povero koala (Phascolarctos cinereus), da anni ormai sbeffeggiato sul web a causa di alcune sue caratteristiche biologiche, che per quanto distanti da quelli che si osservano nel resto dei mammiferi, non lo rendono meno meritevole di attenzioni o di tutela, soprattutto considerando la sua attuale situazione, che lo mette in pericolo d'estinzione.

Quattro sono le sue principali caratteristiche che sono state prese di mira da diversi utenti e canali sul web: il suo strambo comportamento, che lo rendono uno dei marsupiali più aggressivi che si conosca, ma anche uno dei più buffi, le dimensioni del suo cervello, l'assenza di circonvoluzioni nell'encefalo e la sua presunta stupidità.

Queste quattro specifiche caratteristiche sono stati spesso descritti in diversi video per screditare l'intelligenza dei koala, soprattutto da parte di vari Youtuber il cui unico scopo era quello di divertire i loro iscritti con della satira. Peccato che ognuno di questi punti può essere analizzato scientificamente, dimostrando che questo animale non merita tutte le offese che ha ricevuto.

È vero che il koala è abbastanza aggressivo, allo stato selvatico, o che i suoi tafferugli possono sembrare buffi, visti da lontano. Bisogna tuttavia ricordare che quasi tutti gli animali selvatici, messi alle strette, risultano aggressivi e che lotteranno strenuamente con le armi che hanno a disposizione. Ridere inoltre sulle modalità di combattimento di una specie non la rendono inoffensiva. Semmai si compie una cattiva opera di divulgazione.

Da quando infatti si sono diffuse sul web le caricature dei koala maschi, in Australia sono aumentati i casi d'incidenti che hanno interessato giovani che si sono avvicinati a questi animali per riprenderli. Inoltre una donna a Willaston, in Australia, è stata morsa a una gamba da un koala, che era stato circondato dai suoi cani. La signora si era avvicinata a questa creatura poiché la credeva inoffensiva, ma il koala non solo l'ha attaccata ma non gli ha smesso di mordere il polpaccio (conficcandole anche gli artigli nella carne) ,finché non ha allontanato i cani.

Le ragioni per cui inoltre questo animale non riconosce le foglie di eucalipto per terra, prediligendo sempre di mangiare le foglie attaccato ai rami, indicano una chiara forma di adattamento evolutivo alla presenza nel suo territorio di diversi serpenti, che sarebbero in grado di ucciderlo. Non è indice di stupidità, come asserito da molti utenti sul web, che hanno cercato di fare ironia spicciola sulle sue capacità cognitive.

Per quanto riguarda infine la questione del cervello, accusato da troppi di essere piccolo (soli 19,2 grammi) e "liscio" per un animale delle sue dimensioni (e per un mammifero in generale), questo non comporta per forza che non sia in grado di sviluppare un'adeguata intelligenza. Anche perché in biologia animale le dimensioni e il numero di circonvoluzioni del cervello non sono correlate al grado d'intelligenza del suo possessore. Neanche all'interno della nostra famiglia.

L'uomo di Neanderthal, per esempio, aveva un cervello più grande e circonvoluto del nostro, eppure sappiamo tutti che nella gara di sopravvivenza abbiamo vinto noi, mentre parlando delle scimmie antropomorfe, seppur presentano di un encefalo più semplice, non per questo possono essere considerate stupide.

Nel caso in cui dovessimo invece credere che chi ha un cervello più grande è più intelligente, dovremmo escludere molte specie di ratto e di topo dalla lista dei modelli utilizzati nella ricerca per comprendere l'evoluzione dell'intelligenza. Peccato che questi animali sono proprio le specie più utilizzate in questi studi.

Definire "stupido" un koala solo perché ha un cervello piccolo è quindi sintomo di una stupidità del tutto umana, che non osserva e comprende le ragioni che rendono questo organo perfetto per le esigenze neurologiche ed adattative del suo proprietario.