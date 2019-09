Kobo Libra H2O ufficiale in Italia: caratteristiche, prezzo e uscita

Se siete avidi lettori di libri, sapete bene che molte persone si stanno "spostando" dalle versioni cartacee agli eBook. Infatti, i classici libri occupano spazio, possono risultare scomodi da portare in giro e solitamente costano più delle versioni digitali. Per leggere al meglio gli eBook, bisogna però avere a disposizione il giusto dispositivo.

Le caratteristiche più ricercate dagli utenti in un eReader, ovvero un lettore di eBook, sono la portabilità, la qualità dello schermo e l'impermeabilità, ovviamente senza disdegnare il design. Ebbene, Kobo Libra H2O cerca di implementare tutte queste qualità in un dispositivo economico. Stiamo infatti parlando di un eReader con schermo E Ink da 7 pollici con risoluzione di 1680 x 1264 pixel e 300 ppi. Non mancano anche il sistema di illuminazione ComfortLight Pro e la variazione della temperatura del colore.

Per il resto, Kobo Libra H2O monta 8GB di memoria interna e una batteria da 1200 mAh. Il corpo del dispositivo è impermeabile (IPX8, fino a 60 minuti sotto 2 metri d'acqua) e l'eReader può essere utilizzato sia in verticale che in orizzontale. Ci sono anche delle novità a livello software: l'interfaccia è stata rinnovata e ora è possibile scorrere i libri in modo più veloce visualizzando anche l'anteprima delle varie pagine. Le colorazioni disponibili sono nero e bianco. Le dimensioni dell'eReader sono pari a 144 x 158 x 5 - 7,8 mm, per un peso di 192 grammi. Presenti anche la connettività Wi-Fi 802.11 b/g/n e la porta microUSB. I tasti fisici presenti sulla destra consentono di accelerare il cambio pagina.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, Kobo Libra H2O è già preordinabile dal sito ufficiale (dove sono disponibili anche le specifiche complete) a un prezzo di 179,99 euro.