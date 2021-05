Kobo presenta il nuovo Kobo Elipsa: l'ebook reader con il pennino, a 399 Euro

Rakuten Kobo annuncia oggi il nuovo Kobo Elipsa, la new entry nella gamma di ebook reader che arriverà nei negozi con un’ampia gamma di nuovi accessori, tra cui Kobo Stylus, ad un prezzo di 399,99 Euro.

Kobo Elipsa include uno schermo da 10,3 pollici E Ink Carta 1200 antiriflesso, con luminosità regolabile ComfortLight e 32 gigabyte di storage, quanto basta per memorizzare eBook, PDF ed altri file. La presenza del pennino però permette anche di prendere appunti e note in movimento.

Gli utenti avranno la possibilità di evidenziare e prendere appunti su eBook e PDF in maniera versatile ed agilmente. La funzione ComfortLight integrata è in grado di regolare la luminosità dello schermo per adattarsi perfettamente a qualsiasi situazione di lettura. Il touchscreen è il primo a disporre della tecnologia Carta 1200 E Ink. E’ garantito anche il supporto Dropbox, che consentirà di importare facilmente i documenti ed esportare gli appunti nel formato preferito.

Kobo Elipsa sarà disponibile nella colorazione Midnight Blue, con Kobo Stylus Nero ed una SleepCover State Blue, al prezzo di 399,99 Euro tutto compreso direttamente sul sito web di Kobo. È possibile prenotare il dispositivo a partire dal 29 aprile e sarà disponibile nei negozi e online a partire dal 3 giugno in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Italia, Spagna, Svezia, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Taiwan, Hong Kong, Giappone e Turchia.