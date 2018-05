Kobo: ufficiale il nuovo ebook reader da 6 pollici Clara HD con schermo nitido

Kobo ha da poco presentato un nuovo e-reader della famiglia. SI tratta del Clara HD, un lettore digitale che offre funzionalità di fascia alta, ad un prezzo significativamente inferiore rispetto alla concorrenza. Dotato di uno schermo E Ink da 300 ppi con diagonale da 6 pollici, offre la stessa nitidezza dell'Aura One ed il Paperwhite di Amazon.

E' infatti presente la funzionalità ComfortLight Pro, che riduce l'esposizione degli occhi alla luce blu durante la notte.

Al suo interno sono presenti 8 gigabyte di memoria, ma rispetto ad Aura One non è presente l'impermeabilità.

Il Clara HD costa 129,99 Dollari, circa 10 Dollari in più rispetto ad Aura Edition 2, l'attuale lettore da 6 pollici della linea Kobo con display da 212 ppi. Dieci Dollari ampiamente giustificati dalle migliorie introdotte in fase di progettazione, che rappresentano una novità importante per tutti coloro che vogliono approcciarsi al mondo dei libri digitali.

A ciò si aggiunge anche la maggiore memoria interna e lo schermo migliore, di cui potranno beneficiare gli utenti che hanno intenzione di portarlo a casa. Non è chiaro se il modello più vecchio, ovvero Aura Edition 2, sarà sottoposto ad un taglio del prezzo oppure no.

I pre-ordini, comunque, sono aperti dalla giornata di oggi. La commercializzazione partirà il 5 Giugno.