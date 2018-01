Kodak lancia KodakCoin: la moneta virtuale per fotografi

Kodak , come molte altre società, ha deciso di saltare sul carro delle criptovalute ed, in occasione del CES di Las Vegas, ha annunciato la piattaforma, che sfrutta la nuova moneta virtuale

La piattaforma sarà dedicata alla gestione del copyright, ed ha lo scopo di permetterà ai fotografi professionisti di tutelare il proprio lavoro e le immagini in rete, attraverso la ricezione di un compenso per l'utilizzo che i terzi faranno delle fotografie attraverso le concessioni di licenza.

KodakOne, infatti, scansionerà continuamente il web alla ricerca di violazioni di copyright.

L'offerta iniziale per KodakCoin è previsto per il 31 Gennaio ed indirizzato agli investitori accreditati negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito ed un'altra manciata di paesi.

Nell'annuncio si legge che KodakOne "creerà un registro digitale e criptato di proprietà dei fotografi, attraverso cui gli stessi potranno concedere licenza d'utilizzo delle fotografie. KodakCoin, invece, permetterà agli stessi invitati di prendere parte ad una nuova forma di compenso legata alle fotografie. I fotografi riceveranno pagamenti in moneta virtuale per la concessione in licenza dei loro lavori subito dopo la vendita. Il tutto avverrà in maniera estremamente sicura mediante blockchain".

Si tratta senza dubbio di un'iniziativa estremamente interessante da parte della compagnia, che soprattutto negli ultimi anni è stata al centro di molte notizie a causa della difficile situazione economica che ha dovuto affrontare.