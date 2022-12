Kodak Mini Shot 2, la mini macchina fotografica in sconto del 26% su Amazon

Dopo aver trattato le offerte Amazon su RAM Corsair, torniamo ad approfondire le promozioni lanciate in ambito tech dal ben noto portale e-commerce. Ci sono infatti parecchie iniziative promozionali, tra cui spicca uno sconto sulla mini macchina fotografica istantanea Kodak Mini Shot 2.

Il dispositivo viene infatti ora proposto a un prezzo pari a 135,99 euro tramite rivenditori, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 26%. In parole povere, lo sconto è di 49 euro, in quanto precedentemente il costo del prodotto nella versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy ammontava a 184,99 euro.

In ogni caso, la mini macchina fotografica istantanea di Kodak si può collegare via Bluetooth allo smartphone, Android o iPhone che sia. Da notare inoltre che l'offerta è legata al bundle che include, oltre alla mini macchina fotografica in sé, anche 68 fogli per la stampa delle foto. Insomma, si fa riferimento a una promozione che può risultare potenzialmente interessante per i regali di Natale. Questo anche considerando che il prodotto non risulta disponibile né sul portale di Unieuro né su quello di MediaWorld.

Per il resto, dato che il Natale si sta avvicinando, potreste voler tenere d'occhio anche le altre offerte lanciate per il periodo. A tal proposito, potrebbe tornarvi utile consultare il canale Telegram degli sconti.