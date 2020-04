Il Krakatoa si è risvegliato con un'eruzione incredibilmente spaventosa

Il vulcano Krakatoa (dopo 140 anni di "sonno") si è risvegliato al largo della costa dell'Indonesia, lanciando lava e pennacchi di cenere in aria fino a 14 chilometri di altezza. Sono susseguite due eruzioni: venerdì sera alle 21:38 e alle 22:15, la seconda della quale è durata poco più di 38 minuti.

Il vulcano in questione è conosciuto per la violenta eruzione del 27 agosto 1883, che sprigionò un'energia pari a 200 megatoni, circa 4 volte la potenza del più potente ordigno all'idrogeno mai sperimentato, la bomba Zar. L'eruzione del 1883, provocò anche il rumore più forte mai udito sul pianeta, un boato avvertito a quasi cinquemila chilometri di distanza.

Si ritiene che questa sia l'eruzione più grande dal crollo parziale del vulcano nel dicembre 2018, che provocò uno tsunami che uccise oltre 400 persone. In seguito al suo crollo nel 2018, il vulcano ha perso circa i due terzi della sua altezza e tre quarti della sua massa; l'eruzione del Krakatoa nell'agosto del 1883 è nota per essere una delle più mortali della storia moderna (circa 36.000 persone persero la vita nell'evento).

Secondo il Volcanology and Geological Hazard Mitigation Center (PVMBG) dell'Indonesia, altri tre vulcani del paese sono scoppiati venerdì. Queste esplosioni non sono collegate poiché ogni vulcano aveva una camera di magma diversa. "Le eruzioni vulcaniche in Indonesia sono una cosa comune poiché avvengono ogni giorno", afferma il capo del PVMBG in una dichiarazione. Attualmente, infatti, sono diversi i vulcani che stanno mostrando la loro ira con violente eruzioni: Klyuchevskoy, Popocatépetl, Krakatau, Semeru, Shiveluch, Dukono, Reventador, Sakurajima, Sabancaya.