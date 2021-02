Kryptos, l'enigma irrisolto da 30 anni che neanche la CIA riesce a capire

Il 3 novembre 1990 fuori dal quartier generale della Central Intelligence Agency (CIA) a Langley, Virginia, venne installata una scultura dell'artista Jim Sanborn. Si tratta di un puzzle rimasto irrisolto per oltre tre decenni, nonostante gli sforzi del popolo di Internet e della stessa CIA. Tre passaggi sono stati decifrati, ma ne manca uno.

Il primo passaggio è stato risolto utilizzando un Cifrario di Vigenère. In questo modo gli esperti sono riusciti a capire il codice: "Tra sottile ombreggiatura e l'assenza di luce si trova la sfumatura di Iqlusion".

Per il secondo messaggio è stato utilizzato lo stesso metodo del primo e recita: "È stato totalmente invisibile, come è possibile? Hanno usato il campo magnetico terrestre. Le informazioni sono state raccolte e inviato discretamente verso una destinazione sconosciuta. Langley sa di questo? Essi lo dovrebbero sapere, è sepolto là fuori da qualche parte. Chi conosce la posizione esatta? Solo WW. Era il suo ultimo messaggio. 38 ° 57' 6,5 Nord. 77 ° 8' 44 Ovest".

Per il terzo messaggio, invece, è stato utilizzato un Cifrario a trasposizione e recita quanto segue: "Lentamente, disperatamente lentamente, i detriti che ingombravano la parte inferiore del passaggio sono stati rimossi. Con le mani tremanti ho fatto una piccola apertura in alto a sinistra che a poco a poco è stata estesa. Mi è stata poi portata una candela e ho osservato a lungo all'interno. L'aria calda che fuoriusciva dalla camera faceva vacillare la fiamma. Ma, in quel momento, i dettagli dentro la stanza emersero fuori dalla nebbia. Vedete qualcosa?"

Il quarto messaggio, invece, rimane ancora un mistero, nonostante lo stesso Sanborn abbia dato diversi indizi. Una volta risolto, quest'ultimo passaggio rivelerà un altro enigma da risolvere. Se nessuno fosse in grado di decifrare il codice prima della sua morte, Sanborn ha rivelato che venderà la soluzione all'asta, donando i soldi ricavati alla scienza del clima.

Qualcosa del genere può essere trovato in Georgia, con il monumento con le regole da seguire per la ricostruzione del mondo. Insomma, sicuramente un puzzle davvero difficile, visto che neanche il popolo del web è riuscito ancora a capirlo (e tutti sanno quanto sia efficiente il popolo dell'internet).