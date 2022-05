KSI perde 2.8 milioni di Dollari con crollo LUNA, ci ride sopra su Twitter

Il crollo della criptovaluta LUNA ha fatto tremare non pochi investitori nelle scorse giornate e, considerato che ora sempre più Exchange stanno bloccando a tutti gli effetti il trading sia di Terra LUNA, sia di TerraUSD, la situazione non è affatto positiva. Ciò lo sa anche la star di YouTube KSI, il quale ha perso ben 2,8 milioni di Dollari.

A rendere nota questa “caduta libera” del suo portfolio crypto è stato lo stesso KSI tramite l’account Twitter KSICRYPTO, nel quale da diverso tempo egli dice la sua sul settore e sui suoi investimenti. Il rapper britannico, noto principalmente per i suoi video di gaming su YouTube, ha scritto nella didascalia: “I miei 2,8 milioni di dollari valgono letteralmente 1000 dollari ora”, aggiungendo una lunga risata ironica riguardo il suo wallet.

L’immagine allegata mostra infatti che KSI ha una quantità enorme di LUNA nel suo wallet e che, circa 23 ore fa, valevano appena 1.017,94 Dollari. Considerato che LUNA è scesa ulteriormente nelle ultime ore fino alla sospensione del trading da parte di Exchange come Binance, possiamo immaginare che quei 2,8 milioni di dollari spesi nella crypto in passato siano pari a poco nulla al momento. Tra l’altro, se si parla davvero di una spesa di 2,8 milioni per 157.357 LUNA, significa che egli fece l’investimento quando un singolo coin valeva 17,79 Dollari. Basta dunque pensare al fatto che LUNA valeva circa 116 dollari al cambio prima del crollo per capire la fortuna presente nel suo wallet giusto qualche giorno fa.

KSI, per giunta, è già stato protagonista di una perdita importante a causa delle criptovalute: con il crollo del Bitcoin del 2021, egli parlò di ben 7 milioni di sterline persi in un soffio. Allora e anche oggi, però, si è sempre dimostrato pronto a scherzarci sopra con il pubblico, sebbene rimanga un problema non da poco.