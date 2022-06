Il Kugelpanzer, la curiosa storia del carro armato sferico dei nazisti

Kugelpanzer era un prototipo di un carro armato costruito dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Si tratta sicuramente di un veicolo bizzarro, ma per quale assurdo motivo i nazisti costruirono una macchina così strana?

Innanzitutto occorre sapere che c'è solo un unico "pezzo" disponibile al mondo, un prototipo catturato dall'Armata Rossa nel 1945 durante la riconquista della Manciuria. Ricoperto da soli 5 millimetri di acciaio (quindi un corazzato leggero), viaggiava su rulli di 1,5 metri di diametro.

Il Kugelpanzer aveva un motore a due tempi da 25 cavalli e chi si trovava al suo interno poteva guidare il mezzo come un motocicletta, sparando grazie a una mitragliatrice. Tuttavia la sua velocità era molto ridotta, poiché secondo uno studio il veicolo - costruito per la ricognizione - poteva viaggiare a una velocità di otto chilometri all'ora.

Lo scopo del Kugelpanzer può essere solo ipotizzato perché non ci sono dei documenti ufficiali che descrivono l'arma. La grande ruota sarebbe stata vantaggiosa per attraversare terreni morbidi grazie al design che offre un baricentro basso; ciò avrebbe sicuramente aiutato la macchina a scavalcare ostacoli come fossi.

Si dice che anche la Russia e gli Stati Uniti abbiano avuto progetti di macchine simili (mentre oggi la Cina sta costruendo una macchina simile a un disco volante).