Kuo: gli iPhone 12 del 2020 potrebbero essere più cari di iPhone 11

Brutte notizie dall'analista Ming-Chi Kuo, uno dei più affidabili dal fronte Apple. A fianco del rapporto contenente i rumor sui nuovi dispositivi Apple che dovrebbero vedere la luce nella prima parte del 2020, infatti, ha anche parlato della prossima generazione di smartphone e dei possibili prezzi.

Secondo quanto riportato, il prossimo anno gli iPhone 12 potrebbero essere più cari rispetto agli iPhone 11 che sono disponibili sul mercato da qualche settimana. Le motivazioni che spingono Kuo sono principalmente due.

La prima è da ricercare nell'uso di nuovi materiali per la scocca, che dovrebbe tradursi in un aumento dei costi di produzione. Le indiscrezioni trapelate fino ad ora parlano di un design molto simile ad iPhone 4, con un rivestimento in vetro zaffiro che secondo Kuo potrebbe portare ad alcuni importanti miglioramenti in termini di trasmissione del segnale.

Inoltre, secondo Kuo tutti i modelli della serie 12 sfoggeranno un modem 5G per la connettività di nuova generazione. Essendo questa una tecnologia relativamente nuova, i costi per la realizzazione dei chip sono ancora elevati. Apple a quanto pare inizialmente potrebbe affidarsi a Qualcomm per i modem, in quanto come osservato da alcuni analisti ci vorrà ancora un pò prima che quelli in-house realizzati grazie all'acquisto della divisione di Intel possano vedere la luce.