Kuo sicuro: Apple aggiornerà tutti gli iPad, spazio agli OLED nel 2024

Seguendo a ruota le dichiarazioni di Gurman sugli iPad 2024, anche lo storico analista Apple Ming-Chi Kuo si è espresso in merito al refresh pressoché completo dei tablet di Cupertino, con qualche interessante sorpresa.

In particolare, Kuo ha parlato di una lineup completamente aggiornata nel 2024 in cui a farla da padroni saranno chiaramente gli iPad Pro con schermi OLED, ma non solo.

In ordine cronologico, nel Q1 2024 dovrebbe essere il turno dei nuovi iPad Air, che verranno proposti nel taglio da 10.9 pollici e con l'inedita diagonale da 12.9 pollici, entrambi con pannello LCD e hardware revisionato.

Il Q2 2024 invece vedrà protagonisti gli iPad Pro, finalmente con schermi a diodi organici, un nuovo design e chip M3 sotto la scocca, per prestazioni migliorate in maniera esponenziale.

Kuo si aspetta grandi miglioramenti grazie all'adozione dei pannelli OLED, migliori sia per consumi che per qualità visiva.

Infine, nella seconda metà del 2024 dovrebbe arrivare il turno degli iPad di undicesima generazione e degli iPad Mini, tagliando una volta per tutte la disponibilità degli iPad di nona generazione, gli ultimi rimasti a catalogo con porta Lightning.

Molto interessanti, in questo contesto, anche i recenti rumor sugli iPad Mini 7, che suggeriscono nuove frontiere di utilizzo per il piccolo tablet della mela.