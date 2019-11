Kuo sicuro: Apple è pronta per il 5G, debutto con gli iPhone del 2020

L'affidabile analista del mondo Apple, Ming-Chi Kuo, ha pubblicato una nuova nota agli investitori focalizzata sui modelli di iPhone che la società americana dovrebbe lanciare nel 2020. Secondo Kuo, sui modelli dovrebbe finalmente debuttare il modem 5G, e sostiene che questi dovrebbero rappresentare tra il 15 ed il 20% delle spedizioni totali.

E' importante notare come nella nota di ricerca Kuo sottolinei che Apple introdurrà la tecnologia 5G su tutti gli iPhone che vedranno la luce nel 2020. La società dovrebbe utilizzare un modem Qualcomm, e secondo la nota i modelli di iPhone 5G supporteranno entrambe le bande mmWave e sub-6GHz. In questo modo gli iPhone saranno in grado di interagire al meglio con le torri cellulari 5G installate negli Stati Uniti.

Nel rapporto però si parla anche del design dell'antenna LCP, che per la prima volta è stata integrata in iPhone X del 2017, ma non è stata implementata su ogni variante di iPhone. Questo materiale riduce al minimo le perdite e fa funzionare l'antenna costantemente, a temperature diverse, ecco perchè sarebbe stato scelto anche per i nuovi smartphone.

L'analista stima che il prossimo anno tra il 70 ed il 75% degli iPhone venduti a livello mondiale includeranno l'antenna LCP (rispetto al 45-50% del 2019) a causa dei nuovi smartphone, l'interruzione della commercializzazione di iPhone 7 ed il calo delle vendite di iPhone Xr.



Non trovano conferma quindi i rapporti secondo cui Apple avrebbe rinviato il 5G al 2021.