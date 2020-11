Kuo sicuro: Apple Watch 7 ed i nuovi MacBook avranno un nuovo design

Nella nota di ricerca in cui ha fatto il punto sull'andamento delle vendite degli iPhone 12, l'analista Ming-Chi Kuo ha anche svelato alcuni progetti su cui sta lavorando Apple e che potrebbero vedere la luce nel corso del prossimo anno.

Kuo infatti prevede che Apple aggiorni il design degli Apple Watch e dei MacBook. In particolare, sullo smartwatch ha affermato che gli utenti dovrebbero aspettarsi delle "funzioni di gestione della salute innovative ed un miglior form factor", ma a riguardo non ha diffuso molte informazioni.

Per quanto riguarda i MacBook, invece, non è chiaro se si riferisca alla possibile integrazione del processore M1 proprietario o meno, ma già in passato l'analista aveva previsto novità per i modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici, con Apple Silicon. Il lancio, secondo la nota precedente, sarebbe in programma tra la fine del secondo ed il terzo trimestre del 2021, quindi bisognerà attendere ancora un pò.

Come abbiamo avuto modo di riportare nell'altra notizia, stanno deludendo le vendite di AirPods ed AirPods Pro, ma probabilmente ad incidere su questo aspetto ci hanno pensato anche i rumor sulla nuova generazione, che sarebbe dietro l'angolo secondo molti.

