Kuo sicuro: iPhone SE 2 in arrivo sul mercato a fine Marzo. Specifiche e prezzo

Si sta lentamente componendo il puzzle intorno ad iPhone SE 2, lo smartphone low cost che Apple dovrebbe lanciare nel corso del 2020 per la contentezza dei fan che l'hanno a lungo richiesto.

Secondo quanto affermato dal popolare ed affidabile analista Ming-Chi Kuo, la produzione di massa del dispositivo dovrebbe cominciare a Gennaio, con lancio previsto per il mese di marzo ad un prezzo iniziale di 399 Dollari.

Tra le specifiche tecniche dovrebbe figurare un display da 4,7 pollici, chip A13 Bionic uguale a quello presente in iPhone 11, 3 gigabyte di RAM LPDDR4X, storage da 64 e 128 gigabyte, pulsante Home fisico con Touch ID (per la contentezza di Donald Trump) e scocca simile a quella di iPhone 8. Non è nemmeno prevista la presenza del 3D Touch.

Kuo sostiene che Apple dovrebbe vendere tra 2 e 4 milioni di unità nei primi mesi, e sostiene anche che lo smartphone sfoggerà un'antenna LCP (Liquid Crystal Polymer) che faciliterà l'efficienza della trasmissione.

Altre fonti sostengono che LG sarebbe in trattativa con Apple per la fornitura dei display LCD per lo smartphone. A riguardo però Apple ancora non avrebbe preso una decisione finale ed i pannelli sarebbero in fase di revisione in fase da parte degli ingegneri della società americana.