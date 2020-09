Kuo sicuro: il prossimo iPad Pro avrà lo schermo mini-LED

Qualche giorno fa abbiamo riportato le indiscrezioni sulla possibile adozione dei display mini-LED da parte di Apple, ed oggi emergono nuovi dettagli a riguardo. Secondo quanto affermato dal popolare analista Ming-Chi Kuo, i nuovi schermi della società di Cupertino potrebbero debuttare sugli iPad Pro di nuova generazione.

L'analista sostiene che il primo prodotto a sfoggiare il pannello sarà un iPad Pro da 12,9 pollici, che con ogni probabilità verrà presentato solo nel 2021 dal momento che la produzione dei display dovrebbe iniziare nel quarto trimestre del 2020.

In precedenza, Kuo aveva affermato che Apple entro la fine del 2021 avrebbe lanciato sei prodotti basati sugli schermi mini-LED, ma probabilmente questa tempistica non potrà essere rispettata a causa dell'emergenza Coronavirus, che ha sbaragliato tutte le carte in tavola costringendo il colosso di Cupertino a rinviare il lancio di vari dispositivi, tra cui iPhone 12.

Nella nota, Kuo sostiene però che il rallentamento della roadmap potrebbe essere legato ai problemi di resa riscontrati da alcuni produttori con gli schermi mini-LED, al punto che Apple sarebbe stata costretta a tagliare le spedizioni del 50%, rinviando il lancio al 2021.

Apple intende puntare sulla tecnologia mini-LED per varie regioni: innanzitutto offre la maggior parte dei vantaggi dei pannelli OLED (in termini di nitidezza, contrasto e neri), ma soprattutto a prezzi più economici.