Kuo spegne gli entusiasmi: improbabile vedere realityOS ed Apple Ar alla WWDC 2022

Mancano sempre meno giorni al via della WWDC 2022, e continuano ad emergere indiscrezioni e rumor su ciò che andrà a mostrare il colosso di Cupertino. Il popolare analista Ming-Chi Kuo però ha voluto spegnere gli entusiasmi sul comparto AR.

Nonostante i rumor degli ultimi giorni che si sono soffermati sul nuovo reaityOS di Apple, il leaker da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo Apple ritiene improbabile che il colosso di Cupertino mostri in occasione del keynote di apertura il nuovo sistema operativo ed il visore per la realtà aumentata. Secondo Kuo, infatti, il dispositivo non è ancora entrato in produzione di massa, segno che Apple ancora non ha concluso lo sviluppo.

Kuo sottolinea anche che, dal momento che manca ancora tanto al lancio ufficiale dell’OS e del device, è praticamente impossibile che vengano presentati alla stampa in quanto potrebbe indirettamente dare un vantaggio ai concorrenti, consentendo di copiare i vari aspetti del visore (a partire dal design) per riprenderli in quelli loro. Lo stesso si potrebbe dire anche per realityOS.

Insomma, nonostante i rumor di inizio anno che parlavano di un lancio nel 2022 per Apple Ar, allo stato attuale appare improbabile e la sensazione è che bisognerà attendere ancora un pò.