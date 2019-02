L'80,5% del tempo passato online dagli italiani è via smartphone, dice Auditel

Se servivano ulteriore conferme del radicale cambiamento delle abitudini degli "internauti", ecco che Auditel ha presentato un report molto eloquente sull'uso di internet da parte degli italiani: la stragrande maggioranza degli accessi al web nel 2018 viene dagli smartphone.

Nel dettaglio: gli italiani preferiscono gli smartphone, tant'è che l'80,2% del tempo passato online dalla popolazione è generato dalla navigazione via smartphone. PC e altri device? Utilizzo sempre più limitato trai professionisti e studenti.

Nel 2018 quella che Auditel chiama Total digital audience ha raggiunto i 42,3 milioni di utenti, vale a dire il 70% della popolazione con più di due anni. A dicembre sono stati 42,5% gli italiani connessi al web. Numeri che comunque non sono particolarmente impressionanti, se paragonati con l'utilizzo del web da parte delle altre popolazioni europee — un gap, tra Italia e resto d'Europa, testimoniato da diversi report.

Online grazie agli smartphone in media 27,9 milioni di italiani al giorno, il 62% degli over 18 dice Auditel. In media l'italiano passa 2 ore e 48 minuti connesso. 11,4 milioni gli italiani che usano il PC e solo 5,3 milioni quelli che usano (anche non esclusivamente, chiaramente) il tablet.

Stando ad Auditel, il picco di preferenze per gli smartphone si registra tra le donne.