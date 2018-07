L'accusa di Mozilla: Google ha rallentato YouTube su Microsoft Edge e Firefox

Lo scorso anno, Google ha rinfrescato il design di YouTube, integrando la libreria Polymer proprietaria, che secondo quanto affermato dallo stesso motore di ricerca, ha velocizzato lo sviluppo di nuove funzionalità per la piattaforma. Tuttavia, a giudicare da quanto affermato da un dirigente Mozilla, non è tutt'oro quel che luccica.

In una serie di tweet inviati sulla piattaforma di microblogging, il responsabile del programma tecnico di Mozilla, Chris Peterson, ha dichiarato che il nuovo sistema che gestisce YouTube, basato sulle Polymer, dipenderebbe in gran parte dalle API Shadow DOM v0, che però sono disponibili solo su Chrome.

Secondo Peterson, alla luce di ciò, il sito risulterebbe essere fino a cinque volte più lento su browser concorrenti a quelli del motore di ricerca, come Microsoft Edge e Mozilla Firefox.

Il dirigente Mozilla ha anche parlato di alcune soluzioni alternative per gli utenti Edge e Firefox, che prevedono l'uso di estensioni per ripristinare la versione pre-Polymer di YouTube.

Peterson ha anche suggerito a Google di offrire la versione precedente di YouTube agli utenti dei browser interessati, come fa già con Internet Explorer 11.

Interessante anche notare che le ultime versioni di Polymer supportano entrambi le API Shadow DOM v0 e v1, ma per qualche ragione non nota, Google utilizza ancora Polymer 1.0. Da parte del motore di ricerca, però, ancora non è arrivata alcuna comunicazione.