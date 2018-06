L'acquisto di GitHub da parte di Microsoft fa fuggire gli sviluppatori

Effetto contrario per GitHub a seguito dell'acquisto da parte di Microsoft, ufficializzato ad inizio settimana e chiuso per una somma vicina ai 7,5 miliardi di Dollari. Come riportato da alcuni siti, l'annuncio ha generato una vera e propria migrazione di massa da parte degli sviluppatori.

I rappresentanti di GitLab e BitBucket, infatti, hanno fatto sapere che nelle ore successive all'annuncio arrivato dal colosso di Redmond hanno registrato un picco di nuovi iscritti.

GitLab, nella giornata di ieri ha rivelato di aver importato oltre 100.000 repository da GitHub a seguito dell'accordo stilato con Microsoft.

Anche BitBucket sostiene di aver registrato un picco notevole di migrazioni da GitHub, ma non ha fornito alcun tipo di dato in merito al numero esatto di sviluppatori che ha scelto la propria piattaforma a discapito di quella controllata dalla società di Satya Nadella.

Le regioni di queste scelte sono molteplici: come sottolineato da alcuni esperti, molti sviluppatori sostenitori dell'open source diffidano ancora da Microsoft, nonostante sotto la gestione di Nadella la filosofia societaria del papà di Windows sia cambiata radicalmente rispetto a quella del predecessore Steve Ballmer, che nel lontano 2001 arrivò a definire Linux "un cancro".

Non mancano ovviamente coloro che hanno accolto positivamente la notizia. Un gruppo di sviluppatori sostiene la tesi secondo cui Microsoft non debba più essere etichettata come una società malvagia, e che alla luce dell'impegno nel cloud ha tutte le ragioni del mondo per supportare l'open source.

Altri invece credono che l'acquisto di GitHub sia da interpretare come una minaccia competitiva, dal momento che Microsoft può sbirciare nei software in fase di sviluppo avendo accesso ai codici sorgente pubblicati sulla piattaforma.