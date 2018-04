L'acquisto di Shazam da parte di Apple finisce sotto la lente dell'Unione Europea

L'ultimo acquisto importante (per ordine di tempo) portato a termine da Apple è stato quello di Shazam. La popolare applicazione specializzata nel riconoscimento di canzoni attraverso l'ascolto tramite il microfono di smartphone, smartwatch ed altri dispositivi, è stata acquistata dal colosso di Cupertino alla fine dello scorso anno.

L'operazione però è finita sotto la lente dell'Antitrust Europeo, che nella giornata di ieri ha annunciato di aver avviato un'istruttoria sull'acquisizione del servizio di identificazione musicale. Nella fattispecie, i commissari avrebbero avanzato qualche preoccupazione sulle possibili implicazioni che l'accordo potrebbe avere sui servizi di streaming, portando possibili favoritismi ad Apple Music e danneggiando la concorrenza rappresentata su Spotify.

E' doveroso notare che la scelta di aprire un'indagine non è stata del tutto indipendente da parte della Commissione Europea, dal momento che lo scorso mese di Febbraio diversi paesi come Austria, Francia, Islanda e Spagna hanno chiesto all'UE di aprire un fascicolo per valutare l'acquisizione di Shazam, anche per stabilire se l'operazione rispetti la legge dell'Unione Europea sulle fusioni.

L'accordo, secondo la Commissione, "potrebbe avere un significativo effetto negativo sulla concorrenza nello Spazio Economico Europeo", ecco perchè l'indagine sarà molto accurata e terminerà il prossimo 4 Settembre.

Alla base della preoccupazione ci sarebbe il traffico generato da Shazam nei confronti di Spotify ed Apple Music, che ad oggi ottengono circa 1 milione di click al giorno attraverso l'app. Apple infatti potrebbe infatti scegliere di eliminare il referral alla piattaforma della società nordeuropea favorendo la propria, provocando una perdita significativa di traffico. Inoltre, i funzionari sostengono anche che Apple potrebbe usare i dati di Shazam per pubblicizzare massicciamente il proprio servizio ed incoraggiare gli utenti a passare ad Apple Music.

In un comunicato, il commissario per la concorrenza Margrethe Vestager ha affermato quanto segue: "il modo in cui le persone ascoltano la musica è cambiato in modo significativo negli ultimi anni. Sempre più europei utilizzano servizi di streaming musicali. La nostra indagine mira a garantire che i fan continuino a godere di interessanti offerte di streaming senza trovarsi di fronte ad una scelta ristretta a seguito di questa fusione".

L'acquisizione di Shazam da parte di Apple è stata chiusa per 400 milioni di Dollari.