L'Aeronautica Militare lancia il bollettino meteo per monitorare il Sole

Novità per la meteorologia italiana. L'Aeronautica Militare ha infatti annunciato il lancio del "Bollettino Meteo Spaziale" attraverso cui sarà possibile monitorare l'attività del Sole, il tutto basandosi sulle analisi dell'Agenzia Statunitense per l'Atmosfera.

Le nuove informazioni, diffuse su base quotidiana, permetteranno di capire e prevenire eventuali disturbi alla tecnologia e soprattutto i rischi radiologici causati dalle perturbazioni elettromagnetiche o dai flussi di particelle emessi dal sole.

Inizialmente il programma sarà riservato al Ministero della Difesa e gli organi collegati, in particolare ai militari. "Nel bollettino monitoriamo tre macroaree: quella nostra del Mediterraneo, quella equatoriale e quella delle alte latitudini, che lambiscono i Poli" sottolinea ai microfoni del Corriere della Sera Daniele Biron, il tenente colonnello che gestisce la sezione dell'Aeronautica che elabora le previsioni presso il Comet. "Usiamo lo stesso linguaggio del meteo tradizionale, indicando con diversi colori, verde, giallo e rosso, la possibilità e l’intensità dell’impatto delle emissioni solari sui diversi sistemi" conclude, il che fornisce un'indicazione interessante sui bollettini top secret.

Le emissioni del sole, infatti, potrebbero causare buio totale per le comunicazioni GPS e satellitari in quanto le apparecchiature presenti nella ionosfera sono sensibili a tali cambiamenti. L'impatto dello space weather però è importante anche sulla salute degli umani in quanto le onde elettromagnetiche ed i flussi di plasma causando rischi radiologici elevati per coloro che volano a quote elevate o che percorrono le rotte polari.

L'Aeronautica inoltre ricorda che che il Sole segue cicli di undici anni, che alternano periodi tranquilli a quelli di maggiore attività. Nei prossimi mesi è previsto un aumento delle attività.