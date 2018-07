L'AGCOM avrebbe approvato la delibera per il Modem Libero

Interessante notizia pubblicata in anteprima dai colleghi di Tom's Hardware. Secondo quanto riportato al sito da una fonte autorevole, infatti, l'AGCOM avrebbe approvato la tanto attesa e discussa delibera sul modem libero, dopo le consultazioni tenute negli ultimi mesi.

Secondo quanto riportato dal sito, la pubblicazione della delibera sarebbe attesa a giorni, anche per fugare tutti i dubbi sulla questione, ma già il fatto che sia stata approvata rappresenta un passo in avanti significativo dopo un iter durato mesi e richieste di utenti cominciate da qualche anno.

La prima consultazione pubblica, ovvero quella del mese di Febbraio, infatti, aveva già fugato gli ultimi dubbi ed era parsa quanto mai chiara l'intenzione dell'AGCOM di rendere libero il modem, sulla falsariga di quanto fatto nel 2016 in Germania.

Resta anche da capire cosa prevederà la delibera e quali saranno le procedure che verranno messe in atto per gli utenti, ma chiaramente come sempre in questi casi bisognerà attenersi ai documenti ufficiali che, come detto poco sopra, salvo clamorosi colpi di scena dovrebbero essere pubblicati a giorni.

E' chiaro che il Modem Libero dovrebbe portare, almeno a livello teorico, ad un risparmio per gli utenti. D'altronde, la consultazione pubblica è stata aperta proprio per questo motivo. Seguiranno aggiornamenti.