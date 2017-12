L'AGCOM chiede un "quadro stabile e certo" per la fibra ottica

Nuovo monito dall'per quanto riguarda la copertura del nostro paese dalla fibra ottica. Il commissario del Garante per le Comunicazioni,, nella giornata di ieri è intervenuto a Roma in occasione degli Stati Generali delle Telecomunicazioni.

L'incontro è stata l'occasione per rilevare la crescita dell'ultrabroadband e dell'ecosistema digitale, un processo che però va affrontato con grande attenzione nei confronti del mondo dei servizi, puntando alla creazione di un contesto privo di distorsioni concorrenziali ed in grado di tutelare sia l'utente nel momento in cui entra in contatto con i nuovi strumenti, che coloro che hanno intenzione di investirci.

“Nell’interpretare le sfide che attendono l’Autorità lungo il cammino che porta a un’Italia ultrabroadband è necessario adottare una visione di sistema, in grado di comprendere fenomeni nuovi che producono rapidi cambiamenti e nuove interazioni tra i mercati, evitando di essere condizionati dai vecchi schemi e adottando un approccio di tipo olistico” ha affermato Martusciello, il quale ha sottolineato che ai fini della crescita della domanda e, di conseguenza, dello sviluppo del mercato, la fiducia degli utenti nell’utilizzo dei servizi è altrettanto importante quanto l’alfabetizzazione digitale.

Per quanto riguarda le infrastrutture, ha rivelato che l'obiettivo di AGCOM è "stabilire un quadro certo e stabile", che rappresenta una prerogativa importante per coloro che hanno intenzione di investire.

Martusciello ha ricordato che per le reti in fibra le regole d’accesso varranno almeno fino al 2020, un triennio cruciale per lo sviluppo delle infrastrutture a banda ultralarga e fondamentale affinché il Paese possa cogliere le potenzialità di sviluppo connesse alle nuove tecnologie. Per realizzare questo obiettivo bisognerà anche tenere conto dei cambiamenti dello scenario competitivo derivanti dall’entrata in campo di Open Fiber e dalle eventuali modifiche dell’assetto organizzativo/societario che Telecom vorrà assumere.

Nel 2018, l'AGCOM sarà impegnata sul tema delle frequenze, sul 5G e su quello audiovisivo, collegato al refarming della banda 700 MHz.

"In tale contesto sarà quindi necessario trovare il giusto compromesso tra le varie esigenze come, ad esempio, quella di sfruttare le potenzialità della nuova tecnologia, assegnando canali di grandi dimensioni, ma senza limitare eccessivamente il numero dei possibili assegnatari" ha concluso.