L'AGCOM diffida Vodafone per il tethering a pagamento

L'AGCOM, attraverso il proprio sito web ha annunciato di aver deliberato una diffida ai danni dell'operatore telefonico Vodafone Italia per il sovraprezzo imposto alle proprie tariffe per permettere agli utenti di accedere al tethering, ovvero la funzione che permette di usare lo smartphone come hotspot WiFi.

Secondo la delibera, la condotta prevista da Vodafone (in qualsiasi tipo di accesso), "si configura come una restrizione all’utilizzo del terminale (nello specifico della modalità di utilizzo dello stesso come“ hot spot WiFi”), nonché come una restrizione della libertà dell’utente di scegliere l’apparecchiatura su cui fruire del servizio di accesso ad Internet".

Ricordiamo infatti che Vodafone impone il pagamento di una tariffa di 6 Euro giornaliera ed un'opzione aggiuntiva da aggiungere alle promozioni di 1,90 Euro al mese.

Tornando nel merito della libera, secondo l'AGCOM la "restrizione sulla modalità d'utilizzo è determinata dall’imposizione del pagamento di un corrispettivo ulteriore – qualora venga adoperata la modalità tethering – a quello già compreso nel bundle dati", mentre per gli utenti "è determinata dall’impossibilità di fruire – senza pagare un ulteriore prezzodel traffico dati sull’apparecchiatura scelta dall’utente, come nel caso in cui si volesse usare il telefono quale “hot spot WiFi” per connettersi ad Internet tramite, ad esempio, un personal computer portatile".

La condotta posta in atto da Vodafone viola l’art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 2015/2120.

Nel provvedimento di diffida l'AGCOM scrive che "la predetta Società è tenuta a comunicare a questa Autorità, entro 30 giorni dalla notifica della presente, le misure adottate al fine di adeguare le proprie offerte alle succitate disposizioni". Vodafone ha sessanta giorni per impugnare il provvedimento davanti al TAR del Lazio.