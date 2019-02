L'AGCOM dà l'ok: Mediaset Premium è stata acquistata da Sky

Dopo l'ok ricevuto dall'Antitrust lo scorso mese di dicembre, l'operazione che ha portato al trasferimento della piattaforma R2, su cui si poggiano le tecnologie di Mediaset Premium a Sky può finalmente concludersi.

Come riportato da Reuters infatti, l'AGCOM ha finalmente dato il via libera all'operazione. Nella delibera si legge che "l’operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte di Sky Italian Holdings S.p.A. dell’intero capitale sociale della società R2 S.r.l., in virtù del contratto di cessione di partecipazione totalitaria sottoscritto in data 30 novembre 2018 dinanzi al notaio dott. Giuseppe Giordano in Milano (Rep. 9.311, Racc. n. 5.239) tra i legali rappresentanti della società cedente Mediaset Premium S.p.A. e la società acquirente Sky Italian Holdings S.p.A.. La società R2 S.r.l. è stata costituita in data 3 maggio 2018, attraverso il conferimento da parte di Mediaset Premium S.p.A. del ramo d’azienda consistente nel complesso organizzato di beni e servizi tecnico-amministrativi, rapporti con i terzi, personale, sistemi e processi produttivi strumentali alle offerte pay in DTT, originariamente impiegato dal gruppo Mediaset per la propria offerta di contenuti audiovisivi pay su DTT, denominata “Mediaset Premium”".

Messa da parte quindi l'eventualità che portava all'avvio di un'istruttoria in quanto evidentemente l'acquisizione non viola in alcun modo i tetti dell'antitrust ed i limiti alle partecipazioni incrociate tra diverse parti dello stesso settore.

Ricordiamo che Mediaset resterà comunque editore di Premium, in quanto Sky ha acquistato solo la piattaforma tecnologica. Un'operazione simile il Biscione l'aveva effettuata l'anno scorso con Infinity.