L'Agenzia Spaziale Europea vuole creare un 'portale lunare' e pubblica foto dallo Spazio

L'Agenzia Spaziale Lunare (ESA) ha annunciato nella giornata di oggi la sua volontà di creare al più presto un "portale lunare", pubblicando anche una foto dello stretto di Gibilterra dall'alto, che potete vedere qui sotto, scattata dal noto astronauta Alexander Gest.

Il tutto è stato annunciato tramite un articolo pubblicato sul blog ufficiale dell'ESA, mentre l'immagine in questione è stata pubblicata su Flickr (da dove potete scaricarla con una risoluzione fino a 5568 x 3712 pixel) lo scorso 21 giugno 2018, per poi essere inserita solamente oggi nel sito dell'Agenzia Spaziale Lunare.

Tralasciando la spettacolare foto dello stretto di Gibilterra dall'alto, che "parla" da sola, l'ESA ha scritto sul proprio blog in merito al "portale lunare": "L'Europa sta già collaborando con la Russia in merito alle missioni lunari [..]. Il nuovo veicolo Orion, con il modulo di servizio europeo (ESM) al suo interno, aiuterà a costruire un habitat noto come il portale lunare. Situato nell'orbita lunare, questo ci permetterà di vivere e lavorare mille volte più lontano nello spazio rispetto alla Stazione Spaziale Internazionale. Con le risorse per creare carburante e sostenere una base di ricerca che sembra promettente, la Luna potrebbe a lungo termine diventare una tappa sul nostro cammino verso Marte e persino un habitat in sé entro pochi decenni".

Insomma, l'obiettivo dell'ESA è quello di creare un habitat sulla Luna nel minor tempo possibile, arrivando a parlare di "pochi decenni".