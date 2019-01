L'Agenzia Spaziale Europea vuole trovare ossigeno ed acqua sulla Luna

L'ESA, l'Agenzia Spaziale Europa, continua a puntare sulla Luna. E' notizia di oggi che l'ESA ha firmato un contratto della durata di dodici mesi con il produttore di razzi Ariane Group per studiare e prepararsi per missioni che dovranno tentare di estrarre regolite o la roccia lunare.

La regolite infatti copre l'intera superficie lunare ad una profondità di almeno tre metri, in quanto composta da un mix di argille, frammenti di vetro, minerali e composti chimici come l'ossido di ferro da cui si può estrarre ossigeno, acqua e carburante.

Molte agenzie spaziali stanno puntando su progetti di questo tipo, in quanto credono che l'estrazione spaziale sia cruciale per la creazione di basi o colonie lunari permanenti, che nelle intenzioni di molti potrebbero fare da ponte per le future missioni verso Marte.

David Parker, direttore della divisione Human and Robotic Exploration dell'ESA, ha affermato che "l'uso delle risorse spaziali potrebbe essere una chiave per l'esplorazione lunare sostenibile, e questo studio rientra nel piano globale dell'ESA per rendere l'Europa centrale nell'esplorazione globale del prossimo decennio. Sottoporremo il piano ai ministri per ottenere una decisione finale entro la fine dell'anno, quando si terrà la conferenza Space19+".

ArianeGroup collaborerà con PTScientists, una startup tedesca, che progetterà e costruirà il lander lunare. Al progetto si unirà anche una società belga, Space Application Services, che fornir le strutture di controllo da terra per le comunicazioni e le varie operazioni.

La compagnia ha affermato che la missione non prevede l'invio di esseri umani sulla Luna, ma solo apparecchiature robotiche.

Ovviamente soddisfatto per il contratto il CEO di Ariane Group, che l'ha definito "una pietra miliare" per la propria compagnia.