L'Air Force pronta ad aprire un'indagine federale contro Elon Musk?

Lo spiacevole episodio che ha visto protagonista l'amministratore delegato di Tesla e SpaceX, Elon Musk, durante il podcast di Joe Rogan potrebbe avere delle ripercussioni pesantissime per le aziende dirette dall'imprenditore sudafricano.

Al brusco calo delle azioni di Tesla infatti potrebbero aggiungersi anche altre conseguenze, che vanno oltre le possibili ripercussioni a livello societario. Molti investitori infatti hanno messo in dubbio la capacità di Musk di guidare un'azienda visto il clamoroso scivolone e danno d'immagine procurato con l'episodio.

Episodio che potrebbe estendersi anche a SpaceX, la compagnia attiva nel settore spaziale che figura tra i partner privati e federali per la condivisione di informazioni classificate come i dettagli dei satelliti governativi.

Alcuni rapporti provenienti dagli Stati Uniti riferiscono che l'Air Force, che utilizza la tecnologia di SpaceX per i lanci, avrebbe già avviato un'indagine ufficiale. Rapporti poi però prontamente smentiti, sebbene l'eventualità non sia completamente da mettere da parte. Un altro rapporto pubblicato da The Verge sostiene che al momento l'Air Force ancora non avrebbe preso una decisione definitiva su cosa fare a proposito di Musk, e sta ancora cercando un modo per gestire la situazione in modo appropriato.

"E' impreciso ad oggi affermare che sia in corso un'indagine. Abbiamo bisogno di tempo per determinare i fatti ed il modo appropriato per gestire la situazione" ha affermato un portavoce dell'Air Force a The Verge.

La questione però è tutt'altro che chiusa.