L'Algeria 'spegne' internet e blocca Facebook durante lo svolgimento degli esami di stato

L'Algeria ha deciso di intervenire in modo serio e vigoroso sul problema degli studenti che copiano durante gli Esami di Stato, con un provvedimento quantomeno drastico: il governo del Paese renderà inutilizzabile ogni via di accesso ad internet, disabilitando sia le connessioni dati degli smartphone sia quelle via cavo e Wi-Fi.

Il periodo di estensione del ban è limitato solo al tempo necessario per portare a termine gli esami: dopo l'inizio di ognuna delle prove previste, Internet rimarrà inaccessibile per circa un'ora, nel tentativo di impedire qualsiasi fuoriuscita di informazioni sensibili che potrebbero compromettere il regolare svolgimento dei test. Sarà impossibile quindi, per gli studenti, trovare online le tracce già svolte.

Stando a quanto riportato dalla BBC, questo provvedimento durerà fino al 25 giungo, data in cui è previsto l'ultima prova per tutti i maturandi; assieme ad Internet verrà bloccato anche Facebook, per le medesime motivazioni.

Una contromisura, quella escogitata dal governo algerino, resa necessaria dai problemi che si sono venuti a creare gli scorsi anni durante il periodo degli esami: nel 2016, ad esempio, tutte le tracce sono apparse online sia prima che dopo lo svolgimento delle prove, una vera e propria emorragia di informazioni che le autorità hanno cercato di tamponare bloccando l'accesso ad ogni social network disponibile nel territorio. Un provvedimento che non ha di certo fermato gli hacker, che sono riusciti comunque nel loro intento di far trapelare in rete le tracce proposte.

Per gli studenti e per il personale della scuola è severamente vietato introdurre all'interno dell'edificio qualsiasi device dotato di connessione internet: dei metal detector sono stati posizionati agli ingressi, per smascherare chiunque abbia intenzione di contravvenire a questa disposizione. Un sistema che è stato esteso anche nel complesso in cui vengono stampate le tracce, dato che gli stabili in questione sono equipaggiati con dei jammer in grado di mettere fuori uso telecamere e smartphone.