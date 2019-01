L'allarme del WSJ: l'iPhone diventerà obsoleto come la Polaroid ed il Walkman

Non le manda certo a dire l'ultimo editoriale sul mondo tecnologico pubblicato sul Wall Street Journal da John D. Soll, che è tornato nuovamente sul calo del crollo delle vendite di iPhone certificato anche da Tim Cook ormai dieci giorni fa ma che continua a far discutere analisti ed osservatori del settore di mezzo mondo.

La popolare firma dell'autorevole giornale sostiene che il destino dello smartphone di Apple sia ormai segnata: iPhone infatti sarebbe destinato a perseguire la strada percorsa dal Walkman, la Polaroid e Palm Pilot, diventando obsoleta.

Il giornale si dice anche convinto del fatto che Apple ed il suo amministratore delegato Tim Cook siano ormai giunti ad un bivio che ha una sola direzione: trovare un nuovo prodotto in grado di muovere le masse e passare oltre iPhone. Il giornalista sostiene anche che a fronte di un aumento della diffusione ed utilizzo, la domanda sia destinata a diminuire anche in caso si introduzione di nuove funzionalità.

Nick Santhman però non lancia molti allarmi, e dice senza mezzi termini che si tratta di un processo fisiologico: "col passare del tempo ogni franchise muore. Puoi innovare anche una trappola per topi, ma se la gente non la vuole sei fregato" afferma.

Il Journal si sofferma anche sul fatto che il crollo della domanda non è in alcun modo da imputare alla guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, ma all'aumento esponenziale della concorrenza, soprattutto dai produttori cinesi, senza dimenticare quella che ormai è una volontà del consumatore medio: passare oltre l'iPhone dopo tanto tempo.

Siete d'accordo con queste affermazioni o i tempi ancora non sono così maturi?