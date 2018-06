L'Amministratore della NASA appoggia la Space Force proposta da Trump

Il recente annuncio fatto da parte di Trump in occasione del National Space Council, che prevede la creazione di una "Space Force", ha un nuovo sostenitore: si tratta dell'Amministratore della NASA Jim Bridenstine, fresco di assunzione e, pare, scelto proprio dal Presidente degli Stati Uniti d'America.

In un'intervista rilasciata al giornale Axios, Bridenstine concorda con Trump sul fatto che lo Spazio sia sempre di più l'oggetto di numerose contese tra i vari stati, e che gli Stati Uniti dovrebbero mostrare la volontà di difendere la propria "fetta" in modo da garantirsene l'accesso. Il nuovo amministratore della NASA continua poi affermando che Cina e Russia non solo hanno sviluppato in passato dei missili in grado di mettere fuori uso i satelliti, ma ora sarebbero anche al lavoro su alcune armi orbitali e jammer in grado di costituire una seria minaccia per la pace "spaziale".

In conseguenza a queste scoperte, il governo cinese potrebbe vedere l'assenza di una forza armata spaziale come una sorta di tallone d'Achille per Stati Uniti, un punto debole facile da sfruttare e che potrebbe mettere in pericolo l'intero paese.

Bridenstine cerca inoltre di rassicurare tutti gli scettici sul nuovo progetto di Trump, dicendo che la responsabilità della Space Force, una volta creata, spetterebbe al Pentagono. Si dichiara inoltre favorevole a supportare l'idea di un'unità in grado di difendere gli astronauti e tutti i macchinari che utilizzano, che non sono altro che il risultato dell'investimento di miliardi e miliardi di dollari.

Nel frattempo il Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump si prepara ad imporre nuovi pesanti dazi sull'importazione di prodotti tecnologici provenienti dalla Cina, un programma perfettamente in linea con il suo motto "America First" che potrebbe portare nelle casse dello Stato circa 34 miliardi di dollari.