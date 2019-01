L'annuncio di Di Maio: 'il reddito di cittadinanza si richiederà tramite sito'

Luigi Di Maio, nel corso della diretta Facebook con Alessandro Di Battista, ha fornito nuovi aggiornamenti sulla procedura di richiesta del reddito di cittadinanza, che a quanto pare sarà completamente digitale.

Il vicepremier e capo politico del Movimento 5 Stelle ha infatti annunciato che "il sito internet per chiedere il reddito di cittadinanza sarà pronto nel mese di marzo".

Dal momento in cui saranno ultimati i lavori "nel giro di qualche settimana vi diremo se la persona che ha fatto domanda può accedere al reddito oppure no". Sulla procedura d'assegnazione, le indicazioni sono molto chiare: "dopo la richiesta si va alla posta, si ritira la carta e si accede al programma del reddito. E dopo pochi giorni avrete una telefonata del cosiddetto ‘navigator’ che vi spiegherà quali sono non solo i diritti di chi prende il reddito ma anche i doveri”.

Nel complesso, l'intero reddito di cittadinanza si baserà su piattaforme informatiche. A quella per la richiesta se ne affiancheranno altre due: il SIUPL, il Sistema Informativo Unitario Delle Politiche del Lavoro che coordinerà i centri per l'impiego ed il SUISS, il Sistema Unitario dei Servizi Sociali.

Nel decreto, riportato dai colleghi di CorriereComunicazione, si legge che "le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni tra le PA centrali e i servizi territoriali sia tra centri per l’impiego e servizi sociali. Inoltre l’Inps mette a disposizione delle piattaforme dedicato all’Rdc i dati identificativi dei membri delle famiglie beneficiarie della misura, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale e sulle eventuali prestazioni erogate dall’istituto".