L'annuncio di Richard Branson: Virgin Galactic nello spazio in poche settimane

La corsa allo spazio è ufficialmente cominciata. L'amministratore delegato e fondatore di Virgin Galactic, Richard Branson, ha annunciato che la compagnia sarà nello spazio nel giro di poche settimane.

Il ricco imprenditore, parlando con la CNBC a Singapore, si è anche detto ottimista sulle potenzialità dell'offerta di Virgin Galactic nel settore del turismo spaziale, su cui sta puntando massicciamente insieme a SpaceX e Blue Origin.

Branson, infatti, ha affermato che "dovremmo essere nello spazio nel giro di poche settimane, non in mesi", ma non è tutto perchè il CEO ha anche specificato che salirà in prima persona sul volo spaziale "in pochi mesi, non anni". Sulla durata dei viaggi ha affermato che non saranno eccessivamente lunghi, ed infatti ha parlato nell'unità di "un paio di mesi" definiti interessanti.

Virgin Galactic è stata fondata nel 2004 da Branson, che sin da subito si è mostrato estremamente entusiasta in questo nuovo settore che sta appassionando molti visionari ed imprenditori. La società è in prima linea anche sullo sviluppo del primo aeroporto italiano di Grottaglie, con lo stesso fondatore che di recente è stato in visita in Italia per i sopralluoghi di di routine.

Branson aveva promesso il primo viaggio di Virgin Galactic nel 2008, in un lasso temporale di diciotto mesi che, però, come abbiamo potuto vedere, è stato soggetto a vari rinvii.