L'anticipo del turno infrasettimanale di Serie A tra Inter - Fiorentina in 4K HDR su Sky

Prenderà il via questa sera alle ore 21:00 la sesta giornata del campionato di Serie A, che segna il primo turno infrasettimanale per la stagione sportiva 2018-2019.

Come avevamo ipotizzato ieri al momento dell'annuncio delle partite trasmesse su DAZN, Sky ha scelto l'anticipo di questa sera tra Inter e Fiorentina come partita che sarà trasmessa in 4K HDR.

Una scelta ovvia, se si conta che è a tutti gli effetti il match di cartello della giornata: di fronte si troveranno una delle squadre più interessanti del campionato, composta per lo più da giovani, e l'Inter reduce dall'impresa contro il Tottenham e la vittoria all'ultimo respiro contro la Sampdoria. Gli abbonati a Sky Q potranno accedere alla visione in Ultra HD HDR cliccando sul tasto verde del telecomando dai canali Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

A raccontare l'incontro la coppia composta da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, che come sempre saranno accompagnati dagli inviati di bordocampo Andrea Paventi ed Alessandro Alciato.

Gli abbonati potranno vedere la partita anche via fibra ottica e digitale terrestre, oltre che da smartphone, tablet e PC tramite l'applicazione Sky Go.

Il match sarà trasmesso anche per gli abbonati al pacchetto sport di Now TV, il servizio on-demand della televisione di Murdoch che prevede la scelta di più ticket, e che rappresentano la soluzione più flessibile per coloro che non hanno la parabola e desiderano vedere gli eventi utilizzando la connessione internet.