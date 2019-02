L'Antitrust multa Sky per l'offerta del pacchetto calcio

Pesante stangata per Sky Italia. Nella giornata di ieri l'Antitrust Italiano ha annunciato di aver multato la pay tv per 7 milioni di Euro per pubblicità ingannevola e pratica aggressiva a seguito dell'istruttoria aperta dopo aver ricevuto le segnalazioni delle associazioni dei consumatori in merito al Pacchetto Calcio.

Nello specifico, Altroconsumo, Codacons, Codici e Udicon segnalavano poca chiarezza nelle offerte per il pacchetto relativo alla stagione 2018-2019, ed a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria ora chiedono rimborsi per i consumatori.

Secondo i commissari la società non avrebbe spiegato in maniera chiara l'offerta calcistica per la nuova stagione, che è stata preceduta da un lungo tira e molla tra la stessa Sky e Mediapro per l'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A, poi andati anche a DAZN che come noto trasmette tre partite a giornata. Per l'Antitrust, in fase di presentazione dell'offerta Sky non ha evidenziato "tutti i principali elementi informativi", il che ha creato "nei consumatori la convinzione di poter assicurare la visione di tutte le partite".

I già abbonati, che hanno riportato una riduzione dell'offerta del 30% invece non sono stati messi "nella condizione di poter assumere liberamente una decisione in merito al mantenimento o meno del pacchetto", ma anzi, "sono stati costretti a scegliere tra due possibilità entrambe svantaggiose", ovvero mantenere l'abbonamento allo stesso prezzo nonostante la riduzione dell'offerta oppure effettuare il recesso "con il pagamento di penali e/o la perdita di sconti e promozioni connessi alle offerte con vincolo di durata minima".

Sky dal canto suo rivendica massima trasparenza ed allontana le accuse, bollandole come infondate. I legali hanno già annunciato le intenzioni di ricorrere nelle "sedi competenti per far valere le proprie ragioni". La compagnia ribadisce di non aver "ribaltato sulla propria clientela i maggiori costi sostenuti per l’acquisizione dei diritti del campionato di serie A, arricchendo inoltre lo stesso Pacchetto Sky Calcio con l’inclusione di altri rilevanti eventi calcistici".