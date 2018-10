L'app di DAZN per Sky Q in arrivo entro fine Ottobre: ecco come funzionerà

Piccolo rinvio per il lancio dell'applicazione ufficiale di DAZN su Sky Q. L'emittente satellitare ha nuovamente aggiornato la pagina relativa alle FAQ, aggiungendo però nuovi dettagli sul funzionamento e l'integrazione dell'app all'interno dell'ecosistema.

Nella FAQ dedicata si legge che l'apposita applicazione di DAZN sarà disponibile su Sky Q entro la fine di ottobre, e non ad inizio del mese come specificato in precedenza.

L'integrazione avverrà direttamente nella Home di Sky Q, da cui gli utenti potranno accedere direttamente dal telecomando del nuovo decoder.

Resta da capire se verrà aggiunta un'apposita sezione direttamente nel menù principale o se per aprire DAZN basterà cliccare sull'icona dei tre puntini, che consente di accedere alle applicazioni proprietarie come Sky Sport e Sky TG24.

Secondo quanto riportato da alcuni colleghi, entro la fine del mese potrebbe debuttare sul Sky Q anche l'applicazione ufficiale di Spotify, mentre come già riportato su queste pagine in precedenza, per Netflix bisognerà aspettare ancora un pò. Il debutto italiano dell'app dedicata è infatti previsto solo per il 2019.

Il fatto che l'arrivo dell'app di DAZN sia ormai prossimo è confermato dal fatto che Sky avrebbe cominciato già la campagna promozionale: all'interno della categoria applicazioni di Sky Q è infatti stato inserito un breve spot in cui sono presenti tutte le novità in arrivo, piattaforma di Perform compresa.