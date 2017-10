L'App del Giorno di iOS del 25 Ottobre 2017: Sweat

Inauguriamo oggi questo appuntamento quotidiano con l’applicazione del giorno di iOS scelta dalla redazione di Apple per tutti i propri utenti.

Nella giornata di oggi, il colosso di Cupertino consiglia a tutti i propri utenti quella che viene etichettata sull’App Store come “l’app numero uno al mondo per il fitness”, ovvero Sweat: Kayla Itsines Fitness, un’applicazione dedicata a tutti coloro che vogliono mettersi in forma e che può essere scaricata gratuitamente su iPad ed iPhone.

Sweat è una piattaforma che offre un programma di allenamento ed alimentazione basato su resistenza, cardio e recupero con esercizi consigliati dall’esperta di yoga Sjana Elise Earp e dalla specialista dell’allenamento post-gravidanza Kaisey Wells.

E’ chiaramente un’applicazione rivolta a tutte quelle donne che vogliono rimettersi in forma, e non si limita solo alla parte sul movimento, dal momento che include anche una sezione dedicata all’alimentazione.

Particolare menzione merita il modo stimolante che non fa mai perdere la voglia di allenarsi, e la lista della spesa settimanale che aiuterà le ragazze a concentrarsi su ciò che c’è di salutare al supermercato.