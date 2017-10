L'App del Giorno di iOS del 26 Ottobre : WaterMinder

Torna, come ogni giorno, l’appuntamento con l’applicazione del giorno scelta dalla redazione diper gli utenti Apple. Nella giornata di oggi, il colosso di Cupertino ci propone WaterMinder, ma a differenza di quella proposta ieri , non è gratuita.

L’applicazione, che altro non è che un promemoria di idratazione, ha infatti un costo di 3,49 Euro e, come suggerisce l’etichetta, fa quello che molte persone si scordano: ricorda quando bisogna bere per tenere sempre il corpo idratato.

Il tutto perchè, come si legge nella descrizione, “è indispensabile. Contribuisce a regolare la temperatura del corpo, mantiene lubrificate le articolazioni ed aiuta la digestione. Assicurarsi di assumere la giusta quantità di H2O è fondamentale per una vita sana”.

Tra le tante caratteristiche citiamo anche la piena compatibilità con l’Apple Watch ed iPad, su cui è possibile consultare continuamente la percentuale di idratazione del corpo in ogni momento della giornata.

La comprino app ideale per sportivi e non.