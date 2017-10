L'App del Giorno di iOS del 27 Ottobre : Sago Mini World

Torna, puntuale come sempre, il nostro appuntamento quotidiano con l' >applicazione del giorno scelta dalla redazione didiper i propri utenti.

Nella giornata di oggi, il gigante di Cupertino ci propone un gioco, si tratta di Sago Mini World, che può essere scaricato gratuitamente da tutti gli utenti e che cade proprio a pennello con l'avvicinarsi di Halloween, dal momento che lo sviluppatore canadese ha appena pubblicato l'aggiornamento in questione.

Chiaramente, si tratta di un gioco rivolto agli utenti più giovani, che possono imparare giocando. Attenzione però: l'applicazione è gratuita, ed include sette giorni di accesso gratuito illimitato. Dopo il periodo di prova, bisognerà effettuare un abbonamento da 4,99 Euro al mese che garantisce l'accesso illimitato a Sago Mini ed a tutti i giochi. L'abbonamento, come tutti quelli simili, può essere annullato in qualsiasi momento e l'ammontare viene addebitato mensilmente sull'account associato ad iTunes ed all'Apple ID.