L'app DJM-REC di Pioneer si aggiorna, e aggiunge il supporto all'upload su SoundCloud

Gli artisti che popolano il mondo di SoundCloud sono tanti, così come i generi musicali ai quali appartengono, ma la stragrande maggioranza di essi possono essere considerati dei DJ, che mixano tracce già esistenti proponendole in diverse chiavi oppure creano dal nulla nuove canzoni, da usare nei loro DJ set.

Pioneer conosce bene il tipo di ambiente che SoundCloud offre ai suoi utenti, ed essendo un'azienda molto vicina al mondo dei DJ ha pensato bene di espandere i servizi offerti da DJM-REC, l'app dedicata al mixaggio disponibile su device equipaggiati con iOs, per mettere ancora più in contatto queste due realtà.

Ora, grazie al nuovo aggiornamento rilasciato per l'applicazione, gli utenti potranno condividere le proprie tracce ed i propri mix direttamente su SoundCloud, a patto però di avere già un account attivo sulla piattaforma. Una volta che avrete ultimato tutte le modifiche e salvato il file lo potrete condividere direttamente sul sito, tramite pochi semplici tap.

DJM-REC è disponibile in prova gratuita per 30 giorni, allo scadere dei quali vi verrà chiesto di pagare 10 dollari per continuare ad usare l'app; oltre a SoundCloud, supporta Mixcloud, Dropbox, ed i live stream su YouTube, Facebook Live, Periscope, Instagram e Snapchat. Per quanto riguarda i mixer, invece, è compatibile con i modelli DJM-TOUR1, DJM-900NXS2, DJM-750MK2 e DJM-450.