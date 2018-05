L'app di Dropbox si aggiorna: migliorata la condivisione e la tracciabilità dei file

Dropbox ha recentemente aggiornato la sua app per iOs ed Android introducendo alcune nuove interessanti feature, che permetteranno agli utenti di tenere sotto controllo i propri file e di gestirli in modo più semplice, efficace e funzionale: l'intento è quello di ridurre al massimo gli step da compiere per ogni azione.

Il primo cambiamento riguarda la velocità dell'app: i vertici dell'azienda vogliono che la controparte mobile del servizio sia veloce, per permettere ai professionisti o ai lavoratori di controllare i propri file durante gli spostamenti o nelle pause. Dropbox ha intenzione di raggiungere questo obbiettivo eliminando quello che definisce "l'ingombro digitale", ovvero la moltitudine di passaggi da compiere, accorpando diverse feature e rendendole più accessibili, ma solo per chi utilizza Dropbox Professional o Business Advanced.

Ad esempio, quando deciderete di vedere l'anteprima di un documento, l'app vi mostrerà in una finestra in basso tutti gli eventi legati al file, come i commenti o le correzioni apportate da altri utenti, che potranno anche essere commentate: l'idea che sta dietro a questa scelta è quella di permettere a tutti di vedere come le persone interessate interagiscono tra loro e con i documenti, in modo da rendere chiaro lo sviluppo di ogni nuova versione dei file.

Altri fix minori comprendono la distanza tra i pulsanti dedicati alla condivisione, ora più vicini tra loro, ed il supporto al drag-and-drop per iOs 11.