[AGG.] L'app Mi Fit di Xiaomi è stata rimossa dal Play Store di Android

E' mistero sulle sorti di Mi Fit, l'applicazione di Xiaomi dedicata ai dispositivi intelligenti come l'Mi Band, che consentiva di monitorare il livello di attività dai propri indossabili.

Usiamo il passato in quanto, come notato da molti utenti, da qualche ora l'applicazione è improvvisamente scomparsa dal Play Store di Android, e non può più essere scaricata tramite il negozio ufficiale di Google. Aspetto ancora più misterioso è rappresentato dal fatto che nè Xiaomi, tanto meno il motore di ricerca hanno diffuso alcun tipo d'informazione sulle motivazioni che hanno portato alla rimozione.

Probabile che il tutto sia da imputare alle nuove linee guida di Google, e che gli sviluppatori stiano mettendo a punto una nuova build per soddisfarle a pieno. Sul forum ufficiale infatti un apposito thread che cita proprio le nuove direttive della compagnia di Mountain View come motivazione principale della rimozione.

Google infatti nella giornata di ieri ha vietato tutte le applicazioni ed i giochi Android che richiedono l'accesso alle chiamate ed SMS senza alcuna motivazione esplicita.

Non appena saranno disponibili nuove informazioni sulla questione vi terremo aggiornati.



Aggiornamento 11:27 - l'applicazione sembra essere nuovamente tornata disponibile sul Play Store di Google. Evidentemente quindi si trattava di un problema momentaneo che è stato prontamente risolto dagli sviluppatori.