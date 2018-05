L'app ufficiale dell'NBA vi permette di stare a bordo campo sfruttando la VR

Negli ultimi tempi la tecnologia che muove la realtà virtuale ha compiuto piccoli ma costanti passi in avanti, non tanto per l'introduzione di nuovi algoritmi o di innovativi sistemi di tracking o di rendering, quanto piuttosto per la diversificazione dell'offerta in materia di contenuti e visori.

Dopo l'introduzione sul mercato di Oculus Go, il visore "entry level" dal prezzo contenuto che funziona senza l'ausilio di hardware esterno, giusto ieri vi abbiamo parlato di XR1, il nuovo processore creato ad hoc da Qualcomm per gestire in modo ottimale (ed economico) VR ed AR. Due decisivi balzi in avanti per questo segmento di mercato, che potrebbero espandere ancora di più l'adozione di queste rivoluzionarie tecnologie da parte degli utenti.

L'ultimo "miracolo" in questo senso potrebbe averlo compiuto l'NBA, la più importante lega professionistica di pallacanestro degli USA, grazie alle novità introdotte nella sua app ufficiale: come dimostra il video, ora sarà possibile usare il proprio smartphone per entrare all'interno dei campi da gioco, e godersi così le intro dei giocatori, i cori del pubblico ed i festeggiamenti post partita. Non dovrete far altro che aprire l'app, trovare un luogo adeguato dove far comparire sullo schermo del vostro telefono la speciale porta, entrarci e... vi troverete subito a bordo campo.

L'NBA ha annunciato inoltre alcuni contenuti esclusivi on-demand legati a questa nuova funzionalità dell'app, che è già scaricabile gratuitamente dagli store Apple ed Android.