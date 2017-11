L'Apple Park Visitor Center aprirà al pubblico il 17 Novembre

L’aprirà i battenti al pubblico Venerdì 17 Novembre, secondo una email interna che Apple ha inviato oggi ai dipendenti.

Manca circa una settimana all’inaugurazione ufficiale del Visitor Center. Sia gli impiegati che i residenti di Cupertino sono stati invitati all’evento di apertura. All’interno del Visitor Center si trova un negozio con gadget esclusivi ma al momento non si tratta di un vero e proprio Apple Store in cui poter acquistare tutti i dispositivi dell’azienda. La struttura include anche una terrazza panoramica, un bar, un salotto all’aperto e tavoli con sedie per potersi prendere qualche attimo di relax.



L’invito è stato inviato attraverso un bigliettino con la scritta “hello”. Le persone invitate dovranno portare un documento di riconoscimento che attesta la residenza nei dintorni. L’Apple Park Visitor Center potrà essere visitato dalle 15:00 alle 20:00.

Il giorno successivo, parte del Campus aprirà al pubblico e a tutti gli altri visitatori. Sicuramente emergeranno online tantissime immagini e video che noi di Everyeye.it saremo pronti a mostrarvi.